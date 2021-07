Can Yaman furioso strattona Diletta Leotta, lei si lamenta: “Non mi tirare!” – il video (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo aver passato del tempo insieme a Capri, Can Yaman e Diletta Leotta sono volati in Turchia dalla famiglia di lui. La presentatrice ha incontrato i genitori e la nonna della star delle soap turche. Ma in questa vacanza qualcosa è andato storto. Negli ultimi giorni i media hanno riportato la notizia di una serata finita male a causa del malumore del protagonista di DayDreamer le Ali del Sogno, diversi siti parlavano addirittura di un piccolo battibecco tra lui e la fidanzata. Adesso che è uscito il video dell’episodio in questione sappiamo che qualcosa di vero c’era. Molti paparazzi hanno atteso Can ... Leggi su biccy (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo aver passato del tempo insieme a Capri, Cansono volati in Turchia dalla famiglia di lui. La presentatrice ha incontrato i genitori e la nonna della star delle soap turche. Ma in questa vacanza qualcosa è andato storto. Negli ultimi giorni i media hanno riportato la notizia di una serata finita male a causa del malumore del protagonista di DayDreamer le Ali del Sogno, diversi siti parlavano addirittura di un piccolo battibecco tra lui e la fidanzata. Adesso che è uscito ildell’episodio in questione sappiamo che qualcosa di vero c’era. Molti paparazzi hanno atteso Can ...

