Campionato Europeo: l’Italia in finale! (Di martedì 6 luglio 2021) Deve arrivare fino ai rigori l’Italia, ma dal dischetto arriva in finale. Gli Azzurri battono la Spagna 4 a 2 ai rigori, dopo l’1 a 1 dei tempi regolamentari con i gol al 60esimo di Federico Chiesa e di Alvaro Morata a dieci minuti dal novantesimo. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) Deve arrivare fino ai rigori l’Italia, ma dal dischetto arriva in finale. Gli Azzurri battono la Spagna 4 a 2 ai rigori, dopo l’1 a 1 dei tempi regolamentari con i gol al 60esimo di Federico Chiesa e di Alvaro Morata a dieci minuti dal novantesimo.

Advertising

annamar69370830 : Io vorrei sapere che c’entra l’Inghilterra con il campionato europeo! Sti extracomunitari d’oltremanica vadano a giocare con i birilli ??! - facciologianlu : @carlopoggi Si è più parlato di Sampdoria in questo Europeo che in tutto il campionato ???? - _LineG12 : Alora...bravisima Italia sono in finale!! Sono orgogliosa di ciò che hanno raggiunto, sei un chiaro vincitore di qu… - ShootinStarRike : RT @AntoDamiano1996: STO PIANGENDO TANTISSIMO RAGAAAA DOMENICA SERA CI GIOCHIAMO LA FINALE DEL CAMPIONATO EUROPEO CAZZOOOOOOOO????????????????????????… - TommyBettanini : @ZZiliani Per cortesia: faccia il giornalista e aggiorni la classifica dei marcatori per club di appartenenza (sia… -