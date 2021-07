Advertising

La7tv : #omnibus Il commento di Giuseppe Provenzano sulla proposta di Matteo #Renzi sul #ddlZan: 'Mancherebbero i voti al S… - zazoomblog : Camera: voto sul Cda Rai il 14 luglio - #Camera: #luglio - FaRitardo1 : @biondi_danilo @eziomauro @repubblica Nessi governo viene eletto, in Italia si eleggono i Parlamentari. Detto quest… - TV7Benevento : **Camera: voto sul Cda Rai il 14 luglio**... - carlo1493 : @elio_vito @BarbaraMasini_ @repubblica @forza_italia Se chi sostiene il governo, PD, M5S, FI e Lega si mettessero a… -

Ultime Notizie dalla rete : **Camera voto

... scegliendo di difendere l'attuale formulazione del provvedimento (approvato dallae da 7 ... Noi continueremo ad insistere sul dialogo" anche "da qui al". Dal canto suo, il primo firmatario ...Ma questo, paradossalmente, non rappresenta particolari problemi: sul 'calendario', infatti, ... va detto che il ddl Zan, che si compone di 10 articoli e che è stato approvato allail 4 ...Il capogruppo in Commissione Mirabelli rifiuta qualsiasi ipotesi di intesa "Renzi alimenta la confusione, perché dice sì alla Camera e no al Senato?" ...Roma, 6 lug Durante la Capigruppo alla Camera, solo Italia Viva ha chiesto di confermare il voto domani sulla Rai. Lo si apprende da fonti parlamentari.