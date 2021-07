Camera di commercio di Napoli, voucher per le aziende espositrici. Soddisfatto Ferrara (Assofiere): Accolta la nostra richiesta (Di martedì 6 luglio 2021) “Piena soddisfazione del presidente di Assofiere, Lino Ferrara, per la pubblicazione del bando della Camera di commercio di Napoli per l’erogazione di voucher per la partecipazione alle fiere. Il sostegno economico dell’ente Camerale partenopeo, in favore delle aziende di Napoli e provincia, si pone l’obiettivo di supportare la ripartenza sostenendo la partecipazione alle fiere”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal consorzio Assofiere. “L’arduo lavoro svolto in questi mesi di pandemia, in favore del settore ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) “Piena soddisfazione del presidente di, Lino, per la pubblicazione del bando delladidiper l’erogazione diper la partecipazione alle fiere. Il sostegno economico dell’entele partenopeo, in favore delledie provincia, si pone l’obiettivo di supportare la ripartenza sostenendo la partecipazione alle fiere”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal consorzio. “L’arduo lavoro svolto in questi mesi di pandemia, in favore del settore ...

