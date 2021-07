Calemme | “Spagna con tanti difetta Italia credici Fabian Ruiz e Insigne | retroscena sul Barcellona”

(Di martedì 6 luglio 2021)Euro 2020 parla Mirko. Il giornalista parla della squadra di Luis Enrique e dice: “Togliendo la gara contro la Slovacchia la squadra ha mostratodifetti. Ha manifestato enormi limiti offensivi e qualche rischio a livello difensivo. Per me oggi è favorita l’, la storia di questo Europeo dice questo. Tolti 20? con l’Austria l’è stata perfetta. Detto questo, nel calcio non sempre vince il più forte. Laè un po’ verde, molto giovane. Avere a disposizione per esempio Raul Albiol avrebbe reso lamolto più ...

Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare della semifinale di Euro 2020 contro la Spagna.