Calciomercato Serie C, Viterbese: ecco Ricchi (Di martedì 6 luglio 2021) VITERBO - La Viterbese , in una nota, ha ufficializzato l'acquisto del giovane prodotto dell' Empoli Niccolò Ricchi . ecco il comunicato: "La società U. S. Viterbese 1908 è lieta di annunciare che ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 luglio 2021) VITERBO - La, in una nota, ha ufficializzato l'acquisto del giovane prodotto dell' Empoli Niccolòil comunicato: "La società U. S.1908 è lieta di annunciare che ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Viterbese: ecco Ricchi Nella stagione sportiva 2019/2020 ha indossato prima la casacca del Ravenna (Serie C, girone B) e poi quella della Cavese (Serie C, girone C) per un totale di 17 partite giocate. Nel campionato ...

Calciomercato Inter, rinnovo fino al 2022 per Kolarov MILANO - L' Inter , in un comunicato, ha reso noto il rinnovo di contratto di Aleksandar Kolarov : il terzino ex Lazio e Roma resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2022. Ecco la nota del club: " FC ...

Calciomercato Serie B, Pordenone: preso Greco dal Torino Corriere dello Sport Calcio, in Comune i protagonisti della promozione in serie D Sindaco e vicesindaco hanno incontrato l’US Poggibonsi a palazzo Comunale come tributo per il risultato conquistato dalla squadra e da tutta la società ...

Ascoli Calcio, Costa Pinto passa a titolo definitivo ai portoghesi dell'Estrela Amadora Diogo Costa Pinto si accinge a lasciare definitivamente l'Ascoli ed a far rientro in Portogallo. E' stato infatti trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del 21enne centrocampista ...

