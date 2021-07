Calciomercato Serie C, Triestina: il nuovo tecnico è Bucchi (Di martedì 6 luglio 2021) TRIESTE - La Triestina , in una nota ufficiale, ha comunicato l'ingaggio dell'ex giocatore Christian Bucchi come nuovo tecnico. Lo staff e lo stesso allenatore verranno presentati in conferenza ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 luglio 2021) TRIESTE - La, in una nota ufficiale, ha comunicato l'ingaggio dell'ex giocatore Christiancome. Lo staff e lo stesso allenatore verranno presentati in conferenza ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Inter, rinnovo fino al 2022 per Kolarov: Il terzino serbo resterà in nerazzurro per un altro anno… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Triestina: il nuovo tecnico è Bucchi: Nei prossimi giorni ci sarà la conferenza di presentaz… - CentotrentunoC : Live #calciomercato ?? Non solo #Cagliari e #SerieA?? Si accende anche il mercato di #SerieC e #SerieD per alcuni Pr… - MCalcioNews : Bari, nel mirino il centrocampista Taugourdeau del Venezia - ilveggente_it : ?? #Calciomercato #SerieB Ufficiale il trasferimento in prestito di #Bajic. L’attaccante arriva dall’ #Udinese: se l… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie D'Aversa al riscatto Samp, dopo la retrocessione con il Parma ... non è riuscito ad evitare la retrocessione del Parma in serie B, dopo 4 stagioni piene di successi e soddisfazioni, avendo regalato alla città di Parma una serie di promozioni : dalla serie D alla ...

Calciomercato Serie C, Triestina: il nuovo tecnico è Bucchi Ha poi guidato Gubbio , Torres , Maceratese (terzo posto da neopromossa in Lega Pro 2015/2016), Perugia (con la quale ottiene il quarto posto in Serie B), Sassuolo , Benevento (terza posizione in ...

Calciomercato Serie B, Pordenone: preso Greco dal Torino Corriere dello Sport Calcio, in Comune i protagonisti della promozione in serie D Ieri, 5 luglio, il sindaco David Bussagli ha incontrato in sala Quadri una rappresentanza della compagine che ha creato le condizioni per la promozione in serie D: squadra, mister, staff, dirigenti, ...

Ascoli Calcio, Costa Pinto passa a titolo definitivo ai portoghesi dell'Estrela Amadora E' stato infatti trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del 21enne centrocampista offensivo al Clube de Futebol Estrela da Amadora, noto come Estrela Amadora, squadra della ...

... non è riuscito ad evitare la retrocessione del Parma inB, dopo 4 stagioni piene di successi e soddisfazioni, avendo regalato alla città di Parma unadi promozioni : dallaD alla ...Ha poi guidato Gubbio , Torres , Maceratese (terzo posto da neopromossa in Lega Pro 2015/2016), Perugia (con la quale ottiene il quarto posto inB), Sassuolo , Benevento (terza posizione in ...Ieri, 5 luglio, il sindaco David Bussagli ha incontrato in sala Quadri una rappresentanza della compagine che ha creato le condizioni per la promozione in serie D: squadra, mister, staff, dirigenti, ...E' stato infatti trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del 21enne centrocampista offensivo al Clube de Futebol Estrela da Amadora, noto come Estrela Amadora, squadra della ...