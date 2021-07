Calciomercato Napoli, sondaggio del Manchester City per Zielinski: i dettagli (Di martedì 6 luglio 2021) Calciomercato Napoli: il Manchester City sarebbe in pressing per Piotr Zielinski. I Citizens avrebbero già faccio un sondaggio sia con gli azzurri con che l’agente del polacco Per rimpolpare le casse dopo un anno e mezzo di pandemia, il Napoli dovrà vendere almeno uno dei suoi big. L’indiziato numero uno sembrerebbe essere Fabian Ruiz, ma occhio anche alle offensive dei club per gli altri gioielli della rosa partenopea. Tra questi ci sarebbero Piotr Zielinski che avrebbe attirato le attenzioni del Manchester City dopo una ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021): ilsarebbe in pressing per Piotr. I Citizens avrebbero già faccio unsia con gli azzurri con che l’agente del polacco Per rimpolpare le casse dopo un anno e mezzo di pandemia, ildovrà vendere almeno uno dei suoi big. L’indiziato numero uno sembrerebbe essere Fabian Ruiz, ma occhio anche alle offensive dei club per gli altri gioielli della rosa partenopea. Tra questi ci sarebbero Piotrche avrebbe attirato le attenzioni deldopo una ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, rinnovo del contratto di Di Lorenzo - DiMarzio : #Napoli, le parole di #DeLaurentiis sul futuro di #Insigne - Gazzetta_it : De Laurentiis: “Insigne? Se va via, è per scelta sua...” #napoli #euro2020 - kupaleon : RT @NicoSchira: Quello di Giovanni #DiLorenzo col #Napoli non è tecnicamente un rinnovo, bensì De Laurentiis ha deciso di utilizzare l’opzi… - Dalla_SerieA : Calciomercato Napoli, De Laurentiis: “Insigne? Se va via...” - -