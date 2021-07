Calciomercato Milan – Ziyech in rossonero come Tomori? Il punto (Di martedì 6 luglio 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Hakim Ziyech, marocchino del Chelsea, tra i preferiti del Diavolo nel ruolo di nuovo trequartista Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 luglio 2021) Le ultime news suldel: Hakim, marocchino del Chelsea, tra i preferiti del Diavolo nel ruolo di nuovo trequartista

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Tonali, accordo trovato: Sandro resta rossonero, ecco le cifre - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FATTA PER IL RITORNO DI SANDRO TONALI AL MILAN Olzer al Brescia, nei prossimi giorni le firme… - carlolaudisa : Il #Milan chiude la maratona #Tonali. Al #Brescia altri 7 milioni più #Olzer e 3 milioni di bonus. Il giocatore si… - sabrivitadastar : RT @sabrivitadastar: Junior #Firpo passa al Leeds per 15 milioni: chi caccia il frusciante si porta a casa il giocatore, chi chiede l'elemo… - iQFePJb2mVjZP3W : RT @RudyGaletti: ???? Aggiornamento asse #Milan-#Chelsea: i #Blues non hanno intenzione di liberare a zero #Giroud e chiedono soldi. I ???? ha… -