Calciomercato Milan – Van de Beek nel mirino | ma c’è anche il Real Madrid

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Tonali, accordo trovato: Sandro resta rossonero, ecco le cifre - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FATTA PER IL RITORNO DI SANDRO TONALI AL MILAN Olzer al Brescia, nei prossimi giorni le firme… - carlolaudisa : Il #Milan chiude la maratona #Tonali. Al #Brescia altri 7 milioni più #Olzer e 3 milioni di bonus. Il giocatore si… - milansette : Repubblica - Milan, piace Sabitzer. L'austriaco può partire per meno di 20 milioni #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Il Milan non si ferma a Tonali: da Bakayoko a Kamara altro colpo a centrocampo: Avanti a piccoli ma importantissimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Zlatan Ibrahimovic si diverte in vacanza, in attesa di iniziare una nuova stagione col. Lo svedese, infatti, ha postato un video in cui si ritrae mentre emerge dal mare con il suo flyboard: 'L'ascesa di Dio'.Commenta per primo Il Tottenham interessato a Franck Kessie , centrocampista delin scadenza di contratto nell'estate del 2022. Come riporta Eurosport , gli Spurs sono pronti a sondare il terreno per presentare una prima offerta a giocatore e e club meneghino.Arrivato lo scorso venerdì e prossimo alla presentazione ufficiale al mondo mediatico, prevista per giovedì 8 luglio, José Mourinho si augura di poter ricevere quanto prima i giusti rinforzi per la su ...Dopo tanti anni di Lazio, Marco Parolo ha terminato il suo contratto con i biancocelesti. Il centrocampista è intervenuto ai microfoni di Radiosei per raccontare la sua esperienza ...