Calciomercato Milan tra giovani e cessioni: la strategia dei rossoneri (Di martedì 6 luglio 2021) Calciomercato Milan: in controtendenza con le dichiarazioni degli ultimi anni, i rossoneri hanno cambiato marcia. Facciamo il punto Il Milan, in controtendenza con le dichiarazioni degli ultimi anni, sembra aver cambiato marcia. Non sempre si cerca di trattenere i giovani interessanti, ma si prova a monetizzare dalla cessione. Oltre ai vari casi di Locatelli, Cristante e Pessina, i rossoneri potrebbero rifare presto le stese scelte. La linea verde, inaugurata alla fine dell'era Berlusconi, e portata avanti soprattutto da Gazidis poi, dovrà trovare un compromesso con il bilancio.

