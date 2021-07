Calciomercato Milan – Marchetti | “Ecco a che punto siamo per Isco”

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Tonali, accordo trovato: Sandro resta rossonero, ecco le cifre - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FATTA PER IL RITORNO DI SANDRO TONALI AL MILAN Olzer al Brescia, nei prossimi giorni le firme… - carlolaudisa : Il #Milan chiude la maratona #Tonali. Al #Brescia altri 7 milioni più #Olzer e 3 milioni di bonus. Il giocatore si… - korastar2016 : RT @LouGirardiReal: #calciomercato #Milan: parte l’operazione 10. Tra #ziyech e #isco è più fattibile il secondo. - LouGirardiReal : #calciomercato #Milan: parte l’operazione 10. Tra #ziyech e #isco è più fattibile il secondo. -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Cresciuto nelle giovanili del, dopo un'esperienza in Spagna, Iotti è passato all' Ascoli e da lì ha esordito nel professionismo con le maglie di Olbia , Teramo e, nell'ultima stagione, ...Commenta per primo Ilpensa a Luka Jovic per rinforzare il proprio attacco. L'attaccante serbo piace da tempo a Massara e questa potrebbe diventare l'estate giusta per arrivare in rossonero. C'è una prima apertura da ...Il Milan è alle prese con una trattativa importante, sulla lista dei partenti è finito ormai da alcuni giorni un giovane di talento ed enormi potenzialità ...Calciomercato news, questa potrebbe essere la settimana decisiva per chiudere il trasferimento di Olivier Giroud al Milan ma i rossoneri hanno pronta l'alternativa.