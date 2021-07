Calciomercato Milan – Insigne rompe con il Napoli | rossoneri vigili

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Tonali, accordo trovato: Sandro resta rossonero, ecco le cifre - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FATTA PER IL RITORNO DI SANDRO TONALI AL MILAN Olzer al Brescia, nei prossimi giorni le firme… - carlolaudisa : Il #Milan chiude la maratona #Tonali. Al #Brescia altri 7 milioni più #Olzer e 3 milioni di bonus. Il giocatore si… - sportli26181512 : SportMediaset - Insigne, c'è distanza con il Napoli sul rinnovo. Il Milan osserva: piace molto a Maldini, costa 20-… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? L'agente di #Kessié: 'Lascia il #Milan? Solo con un colpo di Stato...' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e al momento non sono stati fissati incontri tra ile l'agente di Franck Kessié . Come scrive La Gazzetta dello Sport , al momento il rinnovo del centrocampista ivoriano è difficile ., dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu i rossoneri vogliono trattenere Kessie: parla l'agente del centrocampista Ilal lavoro in vista della prossima stagione, con l'...Calciomercato Milan, dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu i rossoneri vogliono trattenere Kessie: parla l'agente del centrocampista ...Il futuro di Franck Kessie appare particolarmente nebuloso. Dopo gli addii a parametro zero di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu ...