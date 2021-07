Calciomercato Juventus | il Barcellona su Bonucci | Ipotesi scambio alla pari

Advertising

Gazzetta_it : Da Ramsey ad Arthur: tutti quelli che vogliono riconquistare la Juve - DiMarzio : #Calciomercato | #Paratici: '#Pogba? C'è grande affetto, ma la #Juventus non è mai stata vicina a riprenderlo' - Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - infoitsport : Calciomercato Juventus: Dybala rinnova ora o via, ecco il nuovo numero 10 - infoitsport : Calciomercato Juventus, retroscena Chiellini | Nuova squadra già decisa -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Corteggiato anche dalla, Houssem Aouar è nel mirino dell' Arsenal : stando a Le10Sport , i Gunners si sono avvicinati alla richiesta del Lione ( 20 - 25 milioni di euro ) per il centrocampista.Lasembra vicina a piazzare un colpo nel reparto offensivo dalla Francia: il giovane Dabo dal NantesLaè sempre molto attenta allo sviluppo dei calciatori in giro per l'Europa, a maggior ragione da quando è stata istituita la formazione Under 23. I bianconeri sono alla ricerca di nuovi colpi ...Nicolò Barella è nel mirino di Barcellona e Real Madrid: i blancos offrono Marcelo e Ceballos all'Inter per arrivare al centrocampista sardo ...90'+3' - L'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari. Si va ai supplementari! 90'+1' - Ripartenza di Federico Chiesa che cerca di involarsi ma viene chiuso da ...