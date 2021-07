Calciomercato Inter, obiettivo Raspadori: Marotta cala il jolly (Di martedì 6 luglio 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri fanno sul serio per Raspadori e Marotta sarebbe pronto a calare il jolly per convincere il Sassuolo Sembra destinato nuovamente alla partenza Sebastiano Esposito dopo le ultime esperienza alla Spal e al Venezia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L’attaccante classe 2002 non rientrerebbe al momento nel progetto Inzaghi e potrebbe finire nuovamente in prestito per continuare il percorso di crescita, ma stavolta nella massima serie come scrive La Gazzetta dello Sport. Su Esposito c’è il pressing ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021): i nerazzurri fanno sul serio persarebbe pronto are ilper convincere il Sassuolo Sembra destinato nuovamente alla partenza Sebastiano Esposito dopo le ultime esperienza alla Spal e al Venezia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L’attaccante classe 2002 non rientrerebbe al momento nel progetto Inzaghi e potrebbe finire nuovamente in prestito per continuare il percorso di crescita, ma stavolta nella massima serie come scrive La Gazzetta dello Sport. Su Esposito c’è il pressing ...

