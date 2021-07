Calciomercato Inter, il Benfica a Milano per chiudere Joao Mario (Di martedì 6 luglio 2021) La dirigenza del Benfica si trova a Milano per chiudere la trattativa Joao Mario: c’è da trovare l’accordo con l’Inter Dopo aver raggiunto un’intesa col giocatore negli scorsi giorni, la dirigenza del Benfica si è recata a Milano per incontrare l’Inter e dare un’accelerata decisiva alla trattativa per Joao Mario. Il centrocampista è da tempo un obiettivo del club portoghese, esplicita richiesta dell’allenatore Jorge Jesus. Presente in città anche Rui Costa, direttore sportivo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) La dirigenza delsi trova aperla trattativa: c’è da trovare l’accordo con l’Dopo aver raggiunto un’intesa col giocatore negli scorsi giorni, la dirigenza delsi è recata aper incontrare l’e dare un’accelerata decisiva alla trattativa per. Il centrocampista è da tempo un obiettivo del club portoghese, esplicita richiesta dell’allenatore Jorge Jesus. Presente in città anche Rui Costa, direttore sportivo ...

