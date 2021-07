Calciomercato Fiorentina, nel mirino Zappacosta del Chelsea (Di martedì 6 luglio 2021) La Fiorentina è intenzionata a potenziare ulteriormente la squadra. Secondo quanto riportato da Fiorentinanews.it, i viola stanno valutando l’esterno in forza al Chelsea Davide Zappacosta. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borja Valero torna alla Fiorentina, i dettagli dell’affare La Fiorentina lavora per i rinnovi di Vlahovic e Biraghi Il Milan prepara l’offerta per Milenkovic in prestito Kokorin alla Fiorentina: il bad boy russo che vuole conquistare Firenze ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 6 luglio 2021) Laè intenzionata a potenziare ulteriormente la squadra. Secondo quanto riportato danews.it, i viola stanno valutando l’esterno in forza alDavide. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borja Valero torna alla, i dettagli dell’affare Lalavora per i rinnovi di Vlahovic e Biraghi Il Milan prepara l’offerta per Milenkovic in prestito Kokorin alla: il bad boy russo che vuole conquistare Firenze ...

Advertising

SkySport : Fiorentina, addio a Ribery: contratto non rinnovato. In entrata piace Maggiore #SkySport #SkyCalciomercato #Ribery… - Fiorentinanews : Come sarà la #Fiorentina del futuro? C'è già una certezza #calciomercato - pizzico76 : Ormai è tempo perso parlare di Sarri, Gattuso, ecc. ecc. C'è #Italiano e speriamo gli mettano a disposizione una be… - ReTwitStorm_ita : #Fiorentina, caos #Gattuso | “Ne esce #Ridimensionato. È #Stato #Tradito” - infoitsport : Calciomercato Torino, settimana chiave per Messias: anche la Fiorentina in pressing -