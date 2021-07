Calcio, Coppa America 2021: Paquetà segna ancora ed il Brasile batte il Perù e vola in finale (Di martedì 6 luglio 2021) ancora Lucas Paquetà ed il Brasile vola in finale di Coppa America. Proprio come contro il Cile , è un gol dell’ex Milan ad essere decisivo per i verdeoro nel successo per 1-0 sul Perù nella prima semifinale. Il Brasile ottiene così il suo dodicesimo risultato utile consecutivo e Tite eguaglia il record di Mario Zagallo nella storia della Seleçao. Una partita dominata dai padroni di casa, che non hanno concesso nulla al Perù di un Gianluca Lapadula, autore di una prova generosa, ma lasciato troppo solo dai ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021)Lucased ilindi. Proprio come contro il Cile , è un gol dell’ex Milan ad essere decisivo per i verdeoro nel successo per 1-0 sulnella prima semi. Ilottiene così il suo dodicesimo risultato utile consecutivo e Tite eguaglia il record di Mario Zagallo nella storia della Seleçao. Una partita dominata dai padroni di casa, che non hanno concesso nulla aldi un Gianluca Lapadula, autore di una prova generosa, ma lasciato troppo solo dai ...

