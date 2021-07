Cagliari, tutto pronto per l’inizio della nuova stagione: ecco i 25 convocati di Semplici (Di martedì 6 luglio 2021) Nella giornata di domani il Cagliari inizierà ufficialmente la stagione 2021/2022 presso il Centro sportivo di Assemini. La squadra si ritroverà ad Asseminello per effettuare tamponi, esami sierologici, prelievi ematici e test fisici, che si svolgeranno a gruppi durante l’arco di tutta la giornata. Giovedì 8 luglio, dopo l’allenamento del mattino, grazie al supporto dell’ATS Sardegna, i calciatori si sottoporranno al vaccino Covid-19 presso l’Hub della Fiera di Cagliari. Nel pomeriggio di lunedì 12 il Cagliari si trasferirà a Pejo fino al 24 luglio per cominciare la vera e propria fase di preparazione alla ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Nella giornata di domani ilinizierà ufficialmente la2021/2022 presso il Centro sportivo di Assemini. La squadra si ritroverà ad Asseminello per effettuare tamponi, esami sierologici, prelievi ematici e test fisici, che si svolgeranno a gruppi durante l’arco di tutta la giornata. Giovedì 8 luglio, dopo l’allenamento del mattino, grazie al supporto dell’ATS Sardegna, i calciatori si sottoporranno al vaccino Covid-19 presso l’HubFiera di. Nel pomeriggio di lunedì 12 ilsi trasferirà a Pejo fino al 24 luglio per cominciare la vera e propria fase di preparazione alla ...

