C.destra chiude su Napoli, Maresca candidato (Di martedì 6 luglio 2021) Il centrodestra schiera altri due candidati unitari per le prossime amministrative. Il vertice sulle comunali si riunisce in un assolato pomeriggio romano nella sede dei gruppi parlamentari e da’ il via libera a Luca Bernardo per Milano e a Catello Maresca per Napoli. Il primo e’ un medico, responsabile della casa pediatrica dell’ospedale Fatebenefratelli, il secondo e’ un magistrato in aspettativa. A Bologna, l’ultima casella dei cinque Comuni piu’ importanti, l’annuncio si attende entro 48 ore: tra i tre nomi arrivati in finalissima, Roberto Mugavero, Andrea Cangini e Fabio Battistini, potrebbe spuntarla quest’ultimo. I profili scelti ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 6 luglio 2021) Il centroschiera altri due candidati unitari per le prossime amministrative. Il vertice sulle comunali si riunisce in un assolato pomeriggio romano nella sede dei gruppi parlamentari e da’ il via libera a Luca Bernardo per Milano e a Catelloper. Il primo e’ un medico, responsabile della casa pediatrica dell’ospedale Fatebenefratelli, il secondo e’ un magistrato in aspettativa. A Bologna, l’ultima casella dei cinque Comuni piu’ importanti, l’annuncio si attende entro 48 ore: tra i tre nomi arrivati in finalissima, Roberto Mugavero, Andrea Cangini e Fabio Battistini, potrebbe spuntarla quest’ultimo. I profili scelti ...

Advertising

PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @Agenzia_Ansa @ilmessaggeroit @gazzettino @tg2rai @corriere @rainews @tg1rai #Orban è despota razzista di estrema #destra… - MatteoUghe : @Dep35022022 @falitalia @AndreaRoventini @martafana Scusa se permetti è di destra (liberale) l’idea che in un liber… - EUball3 : @IndomitusVirtus @GuidoCrosetto @GiorgiaMeloni @markorusso69 @borghi_claudio @FratellidItalia Misto di mito, autoco… - AdolfoSalsi : @PoliticaPerJedi Non ha un appoggio che sia uno a sinistra. Nel centro dello schieramento nessuno si fida. Gli rima… - CrapanzanoRobin : RT @Torrenapoli1: PILLOLE di MERCATO - Napoli sul portiere #Vaclik - #Milan su Dusan #Tadic - #Inter c'è anche #Dumfries come obiettivo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : destra chiude I candidati 'civici' specchio delle fragilità del centrodestra ... ha assicurato: ' oggi si chiude tutto '. Vuole dare un segnale di concretezza il leader del ... Si cercano nuovi equilibri anche a destra. L'offerta politica è mutevole e i progetti a lungo termine ...

Referendum sulla giustizia, è record di firme: "100mila nei primi due giorni" E chiude: "Nel salutare la decisione di Giorgia Meloni di firmare e far firmare quattro dei sei ...e " legge Severino " che non sostiene perché sono di "cultura radicale" e non della " destra nazionale"...

Ddl Zan, destra divisa: Salvini apre a Letta ma Berlusconi chiude La Stampa Sarri chiude le porte alla possibile partenza di un suo calciatore Il tecnico toscano, ospite ieri a Sportitalia, ha parlato tanto del suo passato ma anche dei calciatori che si ritroverà a disposizione con i biancocelesti, di uno su tutti. Quando un giocatore ha la ...

Sfoltimento in vista: di tre terzini destri ne rimarrà uno solo E´ un rosa da arricchire ma anche da razionalizzare quella dello Spezia. Tanto lavoro in vista per Riccardo Pecini, che attende di chiudere per Thiago Motta in panchina e poi si metterà a testa bassa ...

... ha assicurato: ' oggi situtto '. Vuole dare un segnale di concretezza il leader del ... Si cercano nuovi equilibri anche a. L'offerta politica è mutevole e i progetti a lungo termine ...: "Nel salutare la decisione di Giorgia Meloni di firmare e far firmare quattro dei sei ...e " legge Severino " che non sostiene perché sono di "cultura radicale" e non della "nazionale"...Il tecnico toscano, ospite ieri a Sportitalia, ha parlato tanto del suo passato ma anche dei calciatori che si ritroverà a disposizione con i biancocelesti, di uno su tutti. Quando un giocatore ha la ...E´ un rosa da arricchire ma anche da razionalizzare quella dello Spezia. Tanto lavoro in vista per Riccardo Pecini, che attende di chiudere per Thiago Motta in panchina e poi si metterà a testa bassa ...