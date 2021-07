"Buttata come spazzatura", spuntano le chat di Silvia (Di martedì 6 luglio 2021) Lo sfogo della ragazza: "Le persone mi usano soltanto quando e come vogliono". Poi l'sms dell'amica: "È pura manipolazione, hanno approfittato di te" Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 luglio 2021) Lo sfogo della ragazza: "Le persone mi usano soltanto quando evogliono". Poi l'sms dell'amica: "È pura manipolazione, hanno approfittato di te"

Ultime Notizie dalla rete : Buttata come "Buttata come spazzatura ", spuntano le chat di Silvia le persone mi usano soltanto quando e come vogliono e poi mi buttano via come spazzatura. E non parlo solo di sconosciuti ma anche di quelli che considero amici ", sarebbe stato l'sms inviato. I ...

