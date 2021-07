Bundesliga 2021 2022 | si ripartirà con 25mila tifosi negli stadi

(Di martedì 6 luglio 2021) Lariprenderà il prossimo 27 agosto e lo farà con la presenza di. A stabilirlo è stato un accordo tra i vari lander tedeschi che prevede la copertura del 50% delle strutture fino a un massimo di 25 mila ingressi. La Baviera, però, sarà l’unica ad adottare ulteriori misure restrittive con un massimo di 20 mila fan e il 35% della capacità totale. Questa normativa verrà inizialmente applicata fino all’11 settembre per poi essere prolungata, dismessa o cambiata in base all’andamento della curva e dell’impatto delle varianti nel Paese. Solo le persone vaccinate, che sono ...

