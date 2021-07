Bugatti - Entro il 2030 la prima elettrica

(Di martedì 6 luglio 2021) La nascita della Rimacrappresenta l'inizio di una nuova era per la Casa di Molsheim. La Rimac ha infatti presentato la Nevera e proseguirà sulla propria strada, mentre per lasi apre un nuovo corso sia a livello tecnologico, sia di sviluppo della gamma.illa. Durante la presentazione ufficiale della nuova joint venture, i vertici delle Case hanno infatti delineato un percorso chiaro per la: la Chiron rimarrà fedele a sé stessa e tutti gli sforzi saranno inizialmente concentrati su un secondo ...

'Posso dirvi cheil 2030 ci sarannofull electric, ma anche chela stessa data ci saranno ancora motori a combustione - ha concluso Rimac - Non completamente termici, ovviamente, ...... con l'avvio dei lavori è previstol'anno. E ci mostra planimetrie e rendering del nuovo ... come Ferrari , Lamborghini , Maserati ,, Dallara , Ducati , Pagani , Tazzari , Energica si ...Nella gamma di Molseheim ci sarà spazio anche per un'ibrida e per altri modelli, che però non condivideranno la meccanica con le hypercar della Rimac ...La JV con Rimac accelererà il processo di elettrificazione, anche se i motori a combustione interna continueranno ad essere presenti ...