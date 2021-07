Bufera su Erdogan il megalomane | villa extra-lusso costruita abbattendo 50mila alberi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 luglio 2021)ilsul leader turco per la suada 60 milioni di euro fattasi costruire per le vacanze estive . A mostrarla per la prima volta è stato Sefik Birkiye, architetto dell’edificio da 300 stanze, che si trova nella località di Marmaris, sulla costa egea meridionale della Turchia. Le immagini del ‘palazzo d’estate’ – come è stato ribattezzato – sono state riprese dal quotidiano di opposizione laica Sozcu. E le polemiche dei turchi sono state immediate. L’opinione pubblica inferocita controLe immagini della ...