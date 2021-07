Bruxelles stoppa il Pnrr dell’Ungheria. Niente soldi ad Orban finché non arrivano garanzie. Budapest: “Nessuno stop” (Di martedì 6 luglio 2021) La Commissione europea ha sospeso la procedure di approvazione del piano nazionale ungherese per avere accesso ai soldi del Recovery fund, sostenendo di non avere avuto garanzie sufficienti sul buon uso dei fondi da parte del governo di Budapest. Lo hanno affermato fonti dell’esecutivo di Bruxelles. L’Ungheria del premier Viktor Orban – con cui l’Ue è a ferri corti per una serie di questioni che riguardano il rispetto dello stato di diritto – dovrebbe ricevere 7,2 miliardi di euro. Si tratta del primo stop dopo il via libera ai piani nazionali di una decina di Paesi, tra cui l’Italia. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) La Commissione europea ha sospeso la procedure di approvazione del piano nazionale ungherese per avere accesso aidel Recovery fund, sostenendo di non avere avutosufficienti sul buon uso dei fondi da parte del governo di. Lo hanno affermato fonti dell’esecutivo di. L’Ungheria del premier Viktor– con cui l’Ue è a ferri corti per una serie di questioni che riguardano il rispetto dello stato di diritto – dovrebbe ricevere 7,2 miliardi di euro. Si tratta del primodopo il via libera ai piani nazionali di una decina di Paesi, tra cui l’Italia. In ...

