(Di martedì 6 luglio 2021) Il Presidente dell’ISS, Silvio, sul Corriere della Sera, commenta così la notizia che il 19 luglio l’Inghilterra riaprirà tutto: “Credo che la valutazione debba essere fatta in base alla situazione epidemiologica locale, dunque bene per gli inglesi se possono riacquistare alcune libertà”. “In Italia l’incidenza dei casi è ferma a 9 su 100 mila su Quotidianpost.

Advertising

QuotidianPost : Brusaferro sulla variante: Copertura alta per prevenire ricoveri, se si hanno entrambe le dosi del vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro sulla

... news di oggi 6 luglio Sempre a proposito della variante Delta, e in particolaresua minore o maggiore aggressività,ha poi spiegato che 'al momento non abbiamo evidenze sufficienti ...Lo afferma Silvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità, in un'intervista al ... Ci saranno aggiornamentiscuola e l'isolamento. Stop alle restrizioni su funerali e matrimoni e ...Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, parla della variante Delta, della sua aggressività e come ...Anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, sul Corriere della Sera, parla della necessità di mettere in sicurezza il prossimo rientro a scuola, a partire da un aumento d ...