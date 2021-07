Brusaferro | La discesa dei contagi si è fermata E la variante delta in Italia sta avanzando

Advertising

Riguardo il vaccino,afferma che 'è importante in ogni fascia d'età avere completato il ... ma i dati al momento mostrano che lasi è fermata. La scommessa è mantenerci su numeri più ...Virus,: 'contagi si è fermata. La variante avanza' L'emergenza Coronavirus in Italia continua, la curva dei contagi ha smesso di decrescere e la variante delta avanza sempre più. La ...Le riaperture in Gran Bretagna? “Credo che la valutazione debba essere fatta in base alla situazione epidemiologica locale, dunque bene per gli inglesi se possono riacquistare alcune libertà”. Questo ...Il presidente dell'Iss e membro del Cts: "Non abbiamo dati per affermare che il ceppo indiano sia meno aggressivo" ...