Britney Spears, racconto horror di un’amica: “Il padre la minacciava e offendeva davanti a me” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Newyorker continua ad indagare sul caso di Britney Spears e della sua conservatorship. Dopo aver rivelato dettagli inquietanti sul suo ex avvocato (che si è dimesso ieri pomeriggio), il magazine ha riportato un racconto horror su Jamie Spears. un’amica della famiglia Spears ha fatto delle rivelazioni davvero pesanti sul padre della popstar. “Ci ha riferito che lui la insultava pesantemente chiamandola “grassa”, “madre terribile” e “p***ana” e la minacciava di non farle vedere più i figli se gli avesse disobbedito. Due mesi dopo il ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il Newyorker continua ad indagare sul caso die della sua conservatorship. Dopo aver rivelato dettagli inquietanti sul suo ex avvocato (che si è dimesso ieri pomeriggio), il magazine ha riportato unsu Jamiedella famigliaha fatto delle rivelazioni davvero pesanti suldella popstar. “Ci ha riferito che lui la insultava pesantemente chiamandola “grassa”, “madre terribile” e “p***ana” e ladi non farle vedere più i figli se gli avesse disobbedito. Due mesi dopo il ...

