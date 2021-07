Britney Spears, la telefonata al 911 e le dimissioni del manager (Di martedì 6 luglio 2021) Una telefonata sarebbe partita dal cellulare di Britney Spears, la sera prima di deporre in Tribunale. La popstar, che il 23 giugno ha parlato alla Corte, aprendosi per la prima volta sugli abusi legati alla sua conservatorship, ha cercato di denunciare le violenze subite con ventiquattro ore di anticipo. Ronan Farrow e Jia Tolentino, sul New Yorker, hanno ricostruito i movimenti della cantante, spiegando come la notte prima della propria deposizione abbia chiamato il 911. La telefonata, diversamente da quanto accade di solito, non sarebbe, però, stata resa pubblica perché parte di un’indagine in corso. E come Britney Spears abbia avuto accesso a un telefono, ancora, non è stato chiarito. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) Una telefonata sarebbe partita dal cellulare di Britney Spears, la sera prima di deporre in Tribunale. La popstar, che il 23 giugno ha parlato alla Corte, aprendosi per la prima volta sugli abusi legati alla sua conservatorship, ha cercato di denunciare le violenze subite con ventiquattro ore di anticipo. Ronan Farrow e Jia Tolentino, sul New Yorker, hanno ricostruito i movimenti della cantante, spiegando come la notte prima della propria deposizione abbia chiamato il 911. La telefonata, diversamente da quanto accade di solito, non sarebbe, però, stata resa pubblica perché parte di un’indagine in corso. E come Britney Spears abbia avuto accesso a un telefono, ancora, non è stato chiarito.

