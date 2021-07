Britney Spears, emergono novità inquietanti sul suo avvocato (Di martedì 6 luglio 2021) Tra le tante cose che Britney Spears fino ad oggi non ha potuto fare c’è stata anche quella di non potersi scegliere un avvocato. Nel 2008 Sam Ingham è stato assegnato alla popstar, da allora la rappresenta in tribunale e l’anno scorso alcune sue dichiarazioni avevano fatto allarmare i fan della cantante americana. “(Ingham ndr) Ha dichiarato la sua assistita incapace di firmare una dichiarazione giurata d’intenti. – si legge su TMZ – Il legale, durante un’udienza per la nomina di un nuovo tutore, ha paragonato le facoltà mentali di Britney a quelle di un paziente in coma, che vista la situazione fa parlare al suo posto un ... Leggi su biccy (Di martedì 6 luglio 2021) Tra le tante cose chefino ad oggi non ha potuto fare c’è stata anche quella di non potersi scegliere un. Nel 2008 Sam Ingham è stato assegnato alla popstar, da allora la rappresenta in tribunale e l’anno scorso alcune sue dichiarazioni avevano fatto allarmare i fan della cantante americana. “(Ingham ndr) Ha dichiarato la sua assistita incapace di firmare una dichiarazione giurata d’intenti. – si legge su TMZ – Il legale, durante un’udienza per la nomina di un nuovo tutore, ha paragonato le facoltà mentali dia quelle di un paziente in coma, che vista la situazione fa parlare al suo posto un ...

