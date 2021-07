Brescia | rischia di annegare dopo essersi tuffato nel fiume | grave 11enne

Advertising

commenta Un ragazzino di 11 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dopo che è stato recuperato dalle acque di un fiume a Barghe, nel Bresciano. Si era ......e operatori sanitari che hanno avviato un ricorso contro l'obbligo vaccinale al Tar di, "un ... Che trasformando il dibattito in una campagna ideologica sil'autogol e di ottenerne una ...Un ragazzino di 11 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dopo che è stato recuperato dalle acque di un fiume a Barghe, nel Bresciano. Si era tuffato nel ...«Non è una battaglia no vax, ma una battaglia democratica. Qui si obbliga una persona a correre un rischio altrimenti gli viene impedito di svolgere la professione» spiega l'avvocato Daniele Granara, ...