Brave and beautiful, anticipazioni: Bulent incendierà la proprietà di Cesur (Di martedì 6 luglio 2021) Suhan si è resa conto di sentirsi un po’ turbata di fronte a Cesur. La presenza dell’uomo non le risulta indifferente. Intanto Cesur capisce che il corso d’acqua nella tenuta è stato deviato e questo non fa produrre la terra. Cahide invece è andata a comprare un test di gravidanza per proseguire con il suo piano. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di domani, mercoledì 7 luglio 2021, di Brave and beautiful. Vi diciamo subito che ci sarà una proposta di matrimonio e che gli animi dei protagonisti non saranno così tranquilli in questo terzo appuntamento con la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 luglio 2021) Suhan si è resa conto di sentirsi un po’ turbata di fronte a. La presenza dell’uomo non le risulta indifferente. Intantocapisce che il corso d’acqua nella tenuta è stato deviato e questo non fa produrre la terra. Cahide invece è andata a comprare un test di gravidanza per proseguire con il suo piano. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con ledella puntata di domani, mercoledì 7 luglio 2021, diand. Vi diciamo subito che ci sarà una proposta di matrimonio e che gli animi dei protagonisti non saranno così tranquilli in questo terzo appuntamento con la ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful Una Vita Brave and Beautiful Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2021 -… - IOdonna : Si chiama Kivanc e lo definiscono il Brad Pitt del Medio Oriente - infoitcultura : Brave and Beautiful: debutta oggi una nuova soap con il rivale di Can Yaman - infoitcultura : Brave and Beautiful: quante puntate sono e chi sono gli attori - infoitcultura : BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 6 luglio 2021 -