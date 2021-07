Borsa: Europa in rosso con rialzo petrolio, Milano - 0,2% (Di martedì 6 luglio 2021) Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che guardano alle frizioni tra i Paesi dell'Opec+ con il conseguente stallo sulla decisione di aumentare la produzione. Il prezzo del petrolio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che guardano alle frizioni tra i Paesi dell'Opec+ con il conseguente stallo sulla decisione di aumentare la produzione. Il prezzo del, ...

