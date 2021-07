Borsa: Europa debole con ordini Germania, Milano - 0,45% (Di martedì 6 luglio 2021) Procedono in calo le principali borse europee dopo l'inatteso calo degli ordini di fabbrica in Germania a maggio ( - 3,7%). Francoforte cede lo 0,62%, Parigi lo 0,5%, Milano lo 0,45%, Madrid lo 0,33%, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Procedono in calo le principali borse europee dopo l'inatteso calo deglidi fabbrica ina maggio ( - 3,7%). Francoforte cede lo 0,62%, Parigi lo 0,5%,lo 0,45%, Madrid lo 0,33%, ...

Borsa: Asia contrastata, giù ordini Germania, Tokyo +0,16% Negativi i futures sull'Europa, contrastati invece su Wall Street, con il Dow Jones in rialzo e il Nasdaq in lieve calo. Corre il greggio (Wti +2,1% a 76,74 dollari al barile), dopo l'impasse delle ...

Borsa: Europa sale, a Milano occhi su Mediobanca ANSA Nuova Europa Le azioni IVS Group sono in bilico tra un rialzo del 100% e un ribasso del 50% Se già in un precedente report avevamo evidenziato come il rialzo previsto fosse a rischio, dopo altri due mesi di contrattazioni possiamo dire che le ...

In rosso Piazza Affari e le altre Borse europee (Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. con l'attenzione degli investitori concentrata sulla pubblicazione, tra poco, dell'indice Zew sul sen ...

