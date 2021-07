Bonus TV: quali sono i requisiti per richiederlo (Di martedì 6 luglio 2021) Il Bonus TV è già contenuto nel nuovo Decreto Sostegni che ha emanato il Governo. Ecco quali sono i requisiti per ottenerlo e quando scade Una novità assolutamente interessante. Grazie al nuovo Decreto Sostegni emanato dal Governo Draghi, acquistare un nuovo televisore diventerà molto più facile. Infatti, nella nuova “ricetta” sarà presente anche l’annullamento del limite di reddito per ottenere il Bonus TV. Quest’ultimo è l’incentivo fino a 100 € per acquistare un nuovo televisore. Il tutto in vista del varo nel 2022 dei nuovi standard di trasmissione televisiva previsto dal Governo. Ciò rappresenta ... Leggi su zon (Di martedì 6 luglio 2021) IlTV è già contenuto nel nuovo Decreto Sostegni che ha emanato il Governo. Eccoper ottenerlo e quando scade Una novità assolutamente interessante. Grazie al nuovo Decreto Sostegni emanato dal Governo Draghi, acquistare un nuovo televisore diventerà molto più facile. Infatti, nella nuova “ricetta” sarà presente anche l’annullamento del limite di reddito per ottenere ilTV. Quest’ultimo è l’incentivo fino a 100 € per acquistare un nuovo televisore. Il tutto in vista del varo nel 2022 dei nuovi standard di trasmissione televisiva previsto dal Governo. Ciò rappresenta ...

Advertising

AssiEdile : QUALI ASSICURAZIONI A PROTEZIONE BONUS E LAVORI SUPERBONUS 110% d.l. 34/2020 - qnazionale : Bonus tv 2021: come richiedere l'incentivo (fino a 100 euro) e quali sono i requisiti - linosegna : RT @nicomanetta1: Bonus taxi 2021 come fare domanda e quali sono le città italiane lo offrono - - IsabellaDaragon : RT @postlitteramit: Come si fa l’esame di coscienza? Te lo spiega #santIgnaziodiLoyola! Bonus: qualche autore suggerisce di ricongiungere… - ciccionocera00s : RT @HaugeFan: Ecco a te Gianluca, scrivi 8 mln di bonus facilmente raggiungibili, non specificare quali e carica i nostri ??? ?? https://t.co… -