Bonus condizionatore e offerte per ridurre i consumi di luce in estate (Di martedì 6 luglio 2021) Il Bonus condizionatori 2021 è un incentivo economico che rientra all’interno dell’ecoBonus o del Bonus casa e consiste in una detrazione fiscale che potrà essere ricevuta da tutti i cittadini sia nel caso di ristrutturazione sia senza ristrutturazione edilizia. Nel primo caso, la detrazione è pari al 50% per una spesa massima fino a 96.000 euro. Tale detrazione sarà valida fino al 31 dicembre 2021 anche nel caso in cui il condizionatore non sia ad alta efficienza energetica, ma permetta comunque di ottenere un risparmio energetico. In assenza di ristrutturazione edilizia, invece, il Bonus ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) Ilcondizionatori 2021 è un incentivo economico che rientra all’interno dell’ecoo delcasa e consiste in una detrazione fiscale che potrà essere ricevuta da tutti i cittadini sia nel caso di ristrutturazione sia senza ristrutturazione edilizia. Nel primo caso, la detrazione è pari al 50% per una spesa massima fino a 96.000 euro. Tale detrazione sarà valida fino al 31 dicembre 2021 anche nel caso in cui ilnon sia ad alta efficienza energetica, ma permetta comunque di ottenere un risparmio energetico. In assenza di ristrutturazione edilizia, invece, il...

Advertising

ediliziaitalia : Bonus Condizionatori con il Superbonus 110%: di cosa si tratta? #agevolazionefiscale #bonuscondizionatori… - infoiteconomia : Bonus Condizionatore con il Superbonus 110%: i requisiti e i limiti di spesa - Key4biz : L’estate è il periodo in cui il consumo di #energia elettrica registra un picco per combattere le giornate di caldo… - PrestitiOnline : L'#agevolazione con la Legge di Bilancio 2021 potrà essere sfruttata per chi vuole comprare un #condizionatore a po… - overdosediamore : comunque è stato fatto bonus vacanze, bonus mobilità, bonus ristrutturazione ma non bonus condizionatore allora Mar… -