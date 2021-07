Bonucci da record con l’Italia: raggiunto Buffon (Di martedì 6 luglio 2021) Leonardo Bonucci ha raggiunto una leggenda come Gianluigi Buffon con la maglia della Nazionale. Il dato sulle presenze agli Europei Con la presenza di questasera contro la Spagna, Leonardo Bonucci raggiunge Gianluigi Buffon al primo posto tra i giocatore dell’Italia con più presenze agli Europei. Il difensore della Juventus, in coppia difensiva con Giorgio Chiellini, raggiunge Buffon a quota 17 presenze totali, secondo quanto riportato da Opta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Leonardohauna leggenda come Gianluigicon la maglia della Nazionale. Il dato sulle presenze agli Europei Con la presenza di questasera contro la Spagna, Leonardoraggiunge Gianluigial primo posto tra i giocatore delcon più presenze agli Europei. Il difensore della Juventus, in coppia difensiva con Giorgio Chiellini, raggiungea quota 17 presenze totali, secondo quanto riportato da Opta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bonucci da record con l’Italia: raggiunto Buffon Calcio News 24 Italia-Spagna, nuovo record per Chiellini e Bonucci Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci scrivono una nuova pagina della storia dell'Italia nella sfida contro la Spagna, avversaria nella semifinale di Euro 2020 ...

Opta - Bonucci eguaglia Buffon, record di presenze in azzurro Leonardo #Bonucci eguaglia Gianluigi Buffon al 1° posto tra i giocatori dell'Italia con più presenze agli Europei (entrambi 17). Pilastro. Lo riporta Opta su Twitter. 17 ...

