Bollettino Covid oggi | martedì 6 luglio | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di martedì 6 luglio 2021) Reso noto ilcoronavirus aggiornato asul territorio nazionale. Sono stati pubblicati i dati aggiornati,per; i più rilevanti per tenere sotto controllo la situazione epidemiologica. Nel dettaglio si registrano 907 nuovi, 24, 1.835, 86.352 tamponi molecolari, 187 (-4) ricoverati in terapia intensiva, 1.271 (-66) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -952 gli attualmente positivi per un totale di 42.579. ILE I NUMERI ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid oggi Calabria, 26 contagi e 2 morti: bollettino 6 luglio - - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #6luglio #Coronavirus #COVID19 - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 907 contagi e 24 morti: bollettino 6 luglio - - TV7Benevento : Covid oggi Italia, 907 contagi e 24 morti: bollettino 6 luglio... - JoKakamuKazz : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 6 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

In percentuale, significa che è positivo l'1,84% dei test, in forte calo rispetto a ieri quando l'indice di contagio era al 4,55%, in unche però non tiene conto dei casi identificati con ...... dove si sta diffondendo la variante Delta, che sta portando ad un aumento dei casiproprio ... Vogliamo che siano nuovamente loro a pagare le colpe di altri? Marcoè dirigente ...Milano, 6 lug. (LaPresse) - Sono 907 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale è ora di 4.264.704. Lo riporta il bollettino del ...Sono 907 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero aumento rispetto agli 480 contagi di ieri. Le vittime Covid nell’ultima giornata sono state 2 ...