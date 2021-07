Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti di martedì 6 luglio

(Di martedì 6 luglio 2021) E’ stato reso noto ilrelativo all’emergenza coronavirus nella Regione. Prosegue la raccolta dati per valutare l’impatto della pandemia in uno dei territori più colpiti dall’inizio dell’emergenza. Di seguito, ecco i numeri aggiornati a lunedì 5su. Nel dettaglio, nella giornata di, si registrano 108 nuovi, 1 morto, 5.872 tamponi molecolari, 18 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 211 (-10) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

, nuova ondata di calore: allerta dalle 8 di mercoledì alle 20 di venerdì Tramite il profilo Facebook della Regioneè stato diramato unmeteo per mettere in guardia i ...... daa Sicilia, da Piemonte a Puglia, da Liguria a Fvg. Dati sui vaccini e news sulla variante Delta regione per regione, ultime notizie da Roma, Milano, Napoli. Ildelle regioni:Ecco i dati sull’andamento della pandemia di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, diramati come di consueto dall’Unità di Crisi ...Il bollettino della Campania aggiornato a martedì 6 luglio, oggi: dati su contagi, morti, ricoverati, guariti e tamponi ...