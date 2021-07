BMW M2 CS Cup | dal Mugello le baruffe toscane

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 luglio 2021) Ci trasferiamo all’Autodromo del, per il terzo round stagionale della BMW M2 CS Cup. Ci siamo lasciati con Gustavo Sandrucci, che dopo il round di Misano si è messo in cima alla classifica di questo nuovissimo campionato. Riuscirà l’iridato uscente della Mini Challenge a mantenere il primato sul mitico tracciato toscano? Non ci resta che andare a vedere cosa accade sul campo di gara, dove le belle e potenti M2 CS preparate danno spettacolo, come sempre. BMW M2 CS Cup: secondo round a Misano BMW M2 CS Cup: come vanno le gare del? Marco Zanasi domina le qualifiche e si aggiudica la pole position per gara 1. Il pilota di Sassuolo ...