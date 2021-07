Blue Summer: il nuovo singolo di Natalie K (Di martedì 6 luglio 2021) L’attrice, cantante e cantautrice di Los Angeles Natalie K ha condiviso il suo nuovo singolo Blue Summer, una canzone emotiva, cruda e lirica che parla di crepacuore e di ricominciare. Blue Summer: cosa pensiamo di questa nuova canzone? Mi piace molto la voce appassionata di Natalie K e il modo in cui collega senza sforzo l’ascoltatore all’emozione della sua narrazione. Blue Summer è stata ispirata da un viaggio che Natalie K ha fatto nel 2019 sulla Costiera Amalfitana in Italia. La cantante stava ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 6 luglio 2021) L’attrice, cantante e cantautrice di Los AngelesK ha condiviso il suo, una canzone emotiva, cruda e lirica che parla di crepacuore e di ricominciare.: cosa pensiamo di questa nuova canzone? Mi piace molto la voce appassionata diK e il modo in cui collega senza sforzo l’ascoltatore all’emozione della sua narrazione.è stata ispirata da un viaggio cheK ha fatto nel 2019 sulla Costiera Amalfitana in Italia. La cantante stava ...

Advertising

Cutenessxo : RT @CyrilZammit: Pink & Blue - Rose et bleu - Rosa è turchinu by Andria Darius Pancrazi #Corsica - #Corse The #Summer is here - L’été e… - Cutenessxo : RT @CyrilZammit: Pink & Blue - Rose et bleu - Rosa è turchinu by Andria Darius Pancrazi #Corsica - #Corse The #Summer is here - L’été e… - davidebrunetto : Un angolo di paradiso #sea #nature #naturephotography #sealovers #sealife #landscape #summertime #summer #blue… - CyrilZammit : Pink & Blue - Rose et bleu - Rosa è turchinu by Andria Darius Pancrazi #Corsica - #Corse The #Summer is here -… - CyrilZammit : Pink & Blue - Rose et bleu - Rosa è turchinu by Andria Darius Pancrazi #Corsica - #Corse The #Summer is here -… -