Blocco licenziamenti | Cofferati | “Non c’è stato nessun accordo tra governo e sindacati Io da sindacalista non ho mai visto nulla del genere”

(Di martedì 6 luglio 2021) “? Non c’ètra, ma una presa d’atto da parte deistessi. Il testo firmato a Palazzo Chigi si intitola proprio “presa d’atto”, dunque non haeffetto deterrente evalore. Danon ho maiun documento del”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dall’ex leader della Cgil Sergio, che spiega: “Quel ...

Advertising

fattoquotidiano : Finito il blocco ripartono i licenziamenti: sul Fatto di domani tutti i casi a rischio - fattoquotidiano : Sciopero trasporto aereo, presidi a Fiumicino e nei principali scali. “Settore colpito, ma nessuna proroga del bloc… - fattoquotidiano : Proroghe selettive e stop alla misura anti-nero [di Carlo Di Foggia] - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Sciopero trasporto aereo, presidi a Fiumicino e nei principali scali. “Settore colpito, ma nessuna proroga del blocco… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sciopero trasporto aereo, presidi a Fiumicino e nei principali scali. “Settore colpito, ma nessuna proroga del blocco… -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco licenziamenti

... il comparto aereo è 'uno dei settori più colpiti dalla pandemia ma che non è stato considerato come una delle attività a cui prolungare ildei, da mesi chiediamo una sede di ...... Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - uno dei settori più colpiti dalla pandemia ma che non è stato considerato come una delle attività a cui prolungare ildei, da mesi ...Sergio Cofferati è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sull’accordo governo ...Sono una cinquantina i voli cancellati oggi in partenza all’aeroporto di Fiumicino. Per il momento i disagi sono contenuti [Leggi] ...