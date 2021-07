Bielorussia, 14 anni ad ex candidato Viktor Babariko (Di martedì 6 luglio 2021) La Corte suprema della Bielorussia ha condannato l'ex capo di Belgazprombank, ed ex candidato presidenziale, Viktor Babariko, a 14 anni di prigione. Lo riporta l'emittente Dozhd. Babariko è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021) La Corte suprema dellaha condannato l'ex capo di Belgazprombank, ed expresidenziale,, a 14di prigione. Lo riporta l'emittente Dozhd.è stato ...

Advertising

LiaQuartapelle : Intanto in Bielorussia uno dei leader dell’opposizione Viktor Babariko è stato condannato a 14 anni di carcere. La… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????La Corte suprema della #Bielorussia ha condannato l'ex capo di Belgazprombank e ex candidato presidenziale Viktor #B… - repubblica : Bielorussia, condannato a 14 anni l'oppositore Babaryko - Ticinonline : «Corruzione e riciclaggio di denaro», 14 anni di carcere per Viktor Babariko #bielorussia #lukashenko… - LucaSebastiani_ : RT @Geopoliticainfo: ????La Corte suprema della #Bielorussia ha condannato l'ex capo di Belgazprombank e ex candidato presidenziale Viktor #B… -