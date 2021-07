Biden non cambia linea: sul Sahara occidentale gli Usa stanno con il Marocco (Di martedì 6 luglio 2021) Un conflitto che va avanti ormai da decenni e per cui sarà necessario trovare una soluzione: la posizione degli Stati Uniti, però, è chiara. "Non ci sono cambiamenti" nella politica degli Stati Uniti ... Leggi su globalist (Di martedì 6 luglio 2021) Un conflitto che va avanti ormai da decenni e per cui sarà necessario trovare una soluzione: la posizione degli Stati Uniti, però, è chiara. "Non ci sonomenti" nella politica degli Stati Uniti ...

