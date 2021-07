Biden: guerra al virus non è finita, variante Delta pericolosa (Di martedì 6 luglio 2021) La guerra al virus 'non è finita': la variante Delta è più trasmissibile e pericolosa. Lo afferma il presidente Usa, Joe Biden, sottolineando che entro la fine della settimana 160 milioni di americani ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021) Laal'non è': laè più trasmissibile e. Lo afferma il presidente Usa, Joe, sottolineando che entro la fine della settimana 160 milioni di americani ...

Advertising

Moixus1970 : RT @MediasetTgcom24: Biden: guerra al virus non è finita, variante Delta pericolosa #joebiden - ProtestMusica : RT @MediasetTgcom24: Biden: guerra al virus non è finita, variante Delta pericolosa #joebiden - MediasetTgcom24 : Biden: guerra al virus non è finita, variante Delta pericolosa #joebiden - BOLSCEVITA : RT @PMO_W: Fondamentale pezzo sulla guerra aperta dalle amministrazioni #USA #Obama e #Trump vs #Whistleblowers #Giornalismo e, quindi, #Tr… - ffortuzzi : RT @PMO_W: Fondamentale pezzo sulla guerra aperta dalle amministrazioni #USA #Obama e #Trump vs #Whistleblowers #Giornalismo e, quindi, #Tr… -