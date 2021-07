Bernardo a Milano e Maresca a Napoli | la destra ha scelto i candidati a sindaco

Advertising

borghi_claudio : Bene Luca Bernardo come candidato sindaco di Milano... conoscenza giovanile ?? - you_trend : ?? #BREAKING Amministrative, a #Milano la coalizione di centrodestra candida il pediatra Luca #Bernardo - Antonio_Tajani : .@forza_italia sosterrà le candidature a sindaco di Luca #Bernardo a #Milano e di Catello #Maresca a #Napoli. Il ce… - TrumpyWalter : RT @borghi_claudio: Bene Luca Bernardo come candidato sindaco di Milano... conoscenza giovanile ?? - FratellidItalia : RT @FrancescoLollo1: ???? Centrodestra unito anche a Napoli e a Milano. Le candidature di #Maresca e #Bernardo dimostrano la solidità della n… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardo Milano

Dopo tante fumate nere e rinunce, finalmente ci sono i nomi per le amministrative per la destra trae Napoli. Lucasarà il candidato sindaco per la città lombarda, mentre Catello Maresca correrà per la città partenopea. Dopo un lungo stallo, quindi, il centrodestra ha scelto il suo ...Di Nicolò Rubeis- Il pediatra Lucaè il candidato sindaco del centrodestra su. Dopo mesi di resistenze, pettegolezzi, bordate tra gli alleati, e soprattutto una lunghissima lista di nomi, tra ...Ottenuta l’approvazione dei leader, manca solo l’ok definitivo sul nome proposto da Salvini. Bernardo è primario del Fatebenefratelli e già Ambrogino d’oro. Un sondaggio riservato lo darebbe addirittu ...Probabilmente Gabriele Albertini non presenterà una sua lista il prossimo autunno a supporto del centrodestra. Per l’ex sindaco ci sarebbero troppe complicazioni per decidere di correre insieme a Bern ...