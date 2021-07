Benzina, nuovo allarme Codacons su caro-carburanti (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Non si arrestano i rialzi dei carburanti, con la Benzina che raggiunge alla pompa 1,634 euro al litro, mentre il gasolio costa 1,494 euro/litro, secondo le ultime rilevazioni del MISE. “Una corsa senza sosta che determina una stangata pari a 280 euro annui a famiglia, solo per i maggiori costi di rifornimento”, denuncia il Codacons. La Benzina costa il 16,7% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il gasolio è aumento del +16%, mentre da inizio anno la verde ha subito un rincaro alla pompa del 13,4% il diesel del 13,2%. “Tradotto in soldoni, un pieno di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Non si arrestano i rialzi dei, con lache raggiunge alla pompa 1,634 euro al litro, mentre il gasolio costa 1,494 euro/litro, secondo le ultime rilevazioni del MISE. “Una corsa senza sosta che determina una stangata pari a 280 euro annui a famiglia, solo per i maggiori costi di rifornimento”, denuncia il. Lacosta il 16,7% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il gasolio è aumento del +16%, mentre da inizio anno la verde ha subito un rinalla pompa del 13,4% il diesel del 13,2%. “Tradotto in soldoni, un pieno di ...

Advertising

DividendProfit : Benzina, nuovo allarme Codacons su caro-carburanti - Vivi_con_stile : RT @ap_legambiente: Si prepara nuovo #ecomalus #auto - regalo ai concessionari da 300 milioni per auto inquinanti #diesel e #benzina. Peggi… - franonesiste : Ero partito a razzo per questo nuovo esame, è finita la benzina in men che non si dica - EZanchini : RT @ap_legambiente: Si prepara nuovo #ecomalus #auto - regalo ai concessionari da 300 milioni per auto inquinanti #diesel e #benzina. Peggi… - ap_legambiente : Si prepara nuovo #ecomalus #auto - regalo ai concessionari da 300 milioni per auto inquinanti #diesel e #benzina. P… -