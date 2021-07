Bellerin-Inter, apertura dell’Arsenal: ecco la preferenza del giocatore (Di martedì 6 luglio 2021) L’Arsenal ha aperto al prestito con obbligo di riscatto per Bellerin: ecco la preferenza del giocatore sul suo futuro In casa Inter si guarda al dopo Achraf Hakimi. I nerazzurri stanno sondando più piste per la sostituzione dell’esterno marocchino e sono sempre due i nomi in pole per la fascia destra, come svelato da Sky Sport. Per lo spagnolo Bellerin c’è stata un’apertura dell’Arsenal al prestito con obbligo di riscatto, non ancora al diritto. Il giocatore comunque mette i nerazzurri in cima alle sue preferenze, davanti ad altri ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) L’Arsenal ha aperto al prestito con obbligo di riscatto perladelsul suo futuro In casasi guarda al dopo Achraf Hakimi. I nerazzurri stanno sondando più piste per la sostituzione dell’esterno marocchino e sono sempre due i nomi in pole per la fascia destra, come svelato da Sky Sport. Per lo spagnoloc’è stata un’al prestito con obbligo di riscatto, non ancora al diritto. Ilcomunque mette i nerazzurri in cima alle sue preferenze, davanti ad altri ...

