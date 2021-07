Belgio, Thierry Henry saluta e dona lo stipendio in beneficenza (Di martedì 6 luglio 2021) Il Belgio, eliminato dall’Italia ai quarti di finale, ha dovuto abbandonare il sogno di trionfare ad Euro 2020. Il ct Roberto Martinez sembra andare verso la conferma, mentre Thierry Henry è giunto ai saluti. L’ex calciatore dell’Arsenal, unitosi alla nazionale belga come freelance, ha lasciato il progetto della squadra rendendosi protagonista di un bellissimo gesto. Henry ha deciso di rinunciare a quanto guadagnato in questi mesi per devolvere il denaro in beneficienza. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Il, eliminato dall’Italia ai quarti di finale, ha dovuto abbanre il sogno di trionfare ad Euro 2020. Il ct Roberto Martinez sembra andare verso la conferma, mentreè giunto ai saluti. L’ex calciatore dell’Arsenal, unitosi alla nazionale belga come freelance, ha lasciato il progetto della squadra rendendosi protagonista di un bellissimo gesto.ha deciso di rinunciare a quanto guadagnato in questi mesi per devolvere il denaro in beneficienza. SportFace.

