Beautiful anticipazioni | Flo sospetta e si mette nei guai

(Di martedì 6 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 7 luglio 2021? Mentre Shauna si trova a Las Vegas con Ridge e tra di loro sembra esserci un certo feeling, Brooke prova a capire che fine abbia fatto lo stilista anche se al momento nonin nessun modo che possa essere in compagnia di un’altra donna. Ma sa bene che dietro a tutta questa storia c’è lo zampino perfido di Quinn e quindi che potrebbe esser successo davvero di tutto. Intanto anche Flo ha il suo bel da fare. La ragazza infatti, dopo aver notato uno strano atteggiamento di Sally inizia a pensare che la ex di Wyatt, stia nascondendo qualcosa. Quello che però Flo non può ...

Sühan Korluda (Tuba Büyüküstün), la protagonista di Brave and, dovrà guardarsi le spalle da più nemici. Già dalle prime puntate della nuova telenovela turca, la donna diventerà infatti il bersaglio principale di Bülent Aydnba (Serkan Altunorak), il ...6 luglio: a Las Vegas, Ridge cerca di far capire a Shauna che i suoi sentimenti per lei sono sinceri. Nelle ultime puntate diabbiamo visto Ridge partire insieme a ...Brave and Beautiful, spoiler puntate della prossima settimana: Suhan è ingannata da Cesur Ha debuttato ieri la nuova soap di Canale5 Brave and Beautiful, ...Nelle anticipazioni del nuovo episodio di Beautiful di oggi, 6 Luglio, in onda su Canale 5 alle 13.40: Brooke ha fatto un grave errore, Eric furioso con ...